Robert El Gendy - tak mieszka wraz z rodziną nowy prowadzący "Pytanie na śniadanie" [25.01.2025]

Robert El Gendy - skąd pochodzi? Kim są jego rodzice?

Nie zapomina jednak o ojcu, który na stałe mieszka w Kairze. Robert zamieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcia z tatą. "Mokhtar albo inaczej Abu Sharif, czyli mój tata. Kocham tego staruszka! Żyjemy tak daleko od siebie, w dwóch skrajnie różnych światach i wierzę, ale coraz częściej widzę, jak bardzo jesteśmy podobni do siebie - nie tylko fizycznie. Genów się nie oszuka, prawda?" - napisał na Instagramie, nie kryjąc radości ze spotkania.

Rodzice prezentera to Polka i Egipcjanin. Para poznała się na studiach doktoranckich w Moskwie. Robert urodził się w Olsztynie, ale pierwsze lata życia spędził w Kairze, rodzinnym mieście ojca. Kiedy jego rodzice postanowili się rozstać, Robert El Gendy wrócił z mamą na Warmię, ale wciąż wracał do Egiptu. Ostatecznie swoje codzienne życie i karierę związał z Polską.

Robert El Gendy nowym prowadzącym w "Pytaniu na śniadanie"

Roberta widzowie poznali dzięki programom "Pytanie na śniadanie" i "Smaki świata po polsku". Robert czas wolny lubi spędzać aktywnie - żegluje, gra w piłkę. W piłkę zaczął grać w Kairze. Po skończonej karierze sportowej, przez wiele lat był dziennikarzem sportowym i do dziś czynnie uprawia sport.

- Od dziecka byłem zapalonym sportowcem, więc graliśmy w piłkę z braćmi i kuzynami na ulicy, albo na klatce schodowej. W dzieciństwie koledzy mówili do mnie Maradona. Zaczęło się od mojej babci, która wołając mnie do domu, krzyknęła kiedyś: "Maradona do domu". Koledzy podłapali i przypięli mi tę łatkę na lata - zdradza prezenter.