Rodzice uczniów z Sosnówki pod Grudziądzem walczą, by nie likwidowano szkoły: - To serce naszej miejscowości. Nie zamykajcie go

Przypomnijmy. Plany władz Gminy Grudziądz, co do likwidacji SP w Sosnówce są podyktowane m.in. finansami i demografią. Jakie są fakty? W podstawówce uczy się 50. uczniów oraz funkcjonuje oddział przedszkolny liczący 10. dzieci. W obwodzie obejmującym SP w Sosnówce jest w sumie 85. dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, z czego aż 27. uczęszcza do Sztynwagu, a 30 uczy się w Sosnówce. Gmina Grudziądz do funkcjonowania tej szkoły dokłada ponad 1 mln zł rocznie.