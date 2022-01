Szkoła w Sosnówce pod Grudziądzem do zamknięcia? Rodzice walczą, aby nie doszło do likwidacji

Spotkanie z mieszkańcami, rodzicami uczniów podstawówki w Sosnówce w Gminie Grudziądz przebiegło we wtorek (11 stycznia) napiętej atmosferze. Sprawa bowiem budzi wiele emocji. Inicjatorami byli: wójt Andrzej Rodziewicz oraz przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz, Hanna Kołodziej. W czwartek (13 stycznia) bowiem, ma stanąć na sesji nadzwyczajnej projekt uchwały tzw. intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji SP w Sosnówce. Jest to uchwała, która otwiera dalszą procedurę procesu zamknięcia szkoły. Po jej podjęciu trzeba będzie poprosić o opinię m.in. kuratora, związki zawodowe.

- To trudny temat z perspektywy rodziców, grona pedagogicznego dlatego stajemy przez państwem z otwartą przyłbicą aby przedstawić nasze stanowisko - mówił wójt Rodziewicz. - O tym, że nad szkołą wisi widmo likwidacji było wiadomo od co najmniej czterech lat. Gdy powoływałem na stanowisko nową dyrektor, Barbarę Walawander postawiłem jasny cel: zwiększenie liczby uczniów. Niestety, nie został on osiągnięty a też w jednym roku, nie została w ogóle utworzona pierwsza klasa.