Rolnictwo zmienia się w przemysł? Zielony Ład ma być lekiem. Dyskusja rolników z komisarzem Wojciechowskim OPRAC.: AGW

Rolnictwo czy przemysł? Rolnicy dyskutują z komisarzem Wojciechowskim pixabay.com/Capri23auto

"Pytają mnie niektórzy - a co to jest ta zamiana rolnictwa w przemysł? Jeśli produkcja jaj znika z setek tysięcy gospodarstw i skupia w czterystu kurnikach, w każdym po sto tysięcy kur w klatkach - to jest właśnie zamiana rolnictwa w przemysł", napisał na Twitterze unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski i rozwinęła się dyskusja. Także o Zielonym Ładzie.