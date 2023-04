Rolnicy i leśnicy narzekają na myśliwych i apelują o zmianę prawa łowieckiego

Chodzi o słowa Ryszarda Kierzka, prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, które 3 kwietnia padły na AgroWelconomy in Toruń:

- Mamy poważny problem przez to, że ustawodawca nie przewidział sankcji dla kół łowieckich, które nie oszacują szkody. Mamy nagminne w tej chwili sytuacje, że koła nie podejmują szacowania szkód. Wystarczy, że w ciągu siedmiu dni nie przyjadą na wycenę i rolnik nie ma żadnej możliwości odwoławczej ani pójścia do sądu, bo nie ma wyceny szkód. Rolnicy zwracają się z tym do nas, a my nie mamy narzędzi, żeby im pomóc.