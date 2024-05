Dzikie ptaki stołują się na polach. Zjadają i niszczą coraz więcej upraw, więc potrzebne są rekompensaty

Klimat się zmienia, zachowania zwierząt także

- W ciągu ostatnich kilkunastu lat w przyrodzie nastąpiły ogromne zmiany i czas najwyższy zmienić także prawo mówiące o odszkodowaniach za straty powodowane przez dzikie ptaki - uważa Jarosław Pająkowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. - Jeśli Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzane np. przez bobry, żubry czy wilki, to powinno to dotyczyć także szkód powodowanych np. przez dzikie gęsi, żurawie, kormorany czy łabędzie. Bo problemy są rzeczywiście coraz większe – o ile kiedyś na uprawach stołowało się po kilkadziesiąt gęsi, to dziś coraz częściej siadają ich setki a nawet tysiące!

Mają co jeść na naszych polach, rzadziej odlatują na zimę

Jego zdaniem to efekt nie tylko zmian klimatu, ale i łatwości w zdobywaniu pokarmów. - Kiedyś dzikie gęsi migrowały na zimę do Holandii, Danii czy Niemiec, ostatnio coraz częściej pozostają w naszym kraju, np. na Żuławach. Przystosowały się do panujących warunków, a gdyby nastąpił atak zimy, to są w stanie szybko odlecieć w cieplejsze rejony Europy - wystarczą im dwie doby. Z kolei żurawiom, które kiedyś wybierały tylko dzikie ostępy, teraz wystarczy zabagnienie śródpolne.