Rolnik i Sołtys Roku 2021. Przyjmujemy zgłoszenia. Może to właśnie Ty, zwyciężysz!

- Takie wyróżnienie jest docenieniem starań, to dla mnie paliwo do następnych działań na rzecz mieszkańców. Bardzo dziękuję – cieszył się z ubiegłorocznego zwycięstwa Marcin Piechota, Sołtys Debiutant (Gogolin, gmina Grudziądz).

Pora, abyśmy nagrodzili kolejne osoby! Poszukujemy wyjątkowego aktywnego, pełnego pomysłów, sołtysa, którego funkcja nie ogranicza się do tabliczki na płocie. Zdradzimy, że zaszczytny tytuł, to nie wszystko - Sołtys Roku Województwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie bogatszy o 5 tys. zł.

Pragniemy uhonorować również Rolnika Roku - gospodarza z odważną wizją, ale i z szacunkiem do korzeni. I on może liczyć na nagrodę!

Zachęcamy do zgłoszeń! Wystarczy wypełnić ankietę online. Zajmie to ok. 15 minut (warto przygotować zdjęcia/skany otrzymanych wyróżnień i certyfikatów).

Zgłoszenia kandydatów na Rolnika Roku i Sołtysa Roku z Kujawsko-Pomorskiego

Spośród zgłoszonych osób kapituła konkursowa wyłoni laureatów, a tych nagrodzimy na scenie podczas VIII Forum Rolniczego "Gazety Pomorskiej" w Bydgoszczy.