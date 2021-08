Rowerzysta z Cekcyna z narkotykami i sądowym zakazem kierowania rowerami

Rowerzysta został zatrzymany do kontroli drogowej w Cekcynie na ulicy Dworcowej. Policjanci podczas legitymowania ustalili, że 19-letni mieszkaniec gminy Cekcyn posiada sądowy zakaz kierowania rowerami. Jednak to nie był koniec tej historii.

Mężczyzna podczas kontroli był bardzo zdenerwowany. Stróże prawa przypuszczali, że może coś przed nimi ukrywać. Nie pomylili się. W kieszeni 19-latka znaleźli woreczek strunowy z białym proszkiem. Badanie testerem narkotykowym potwierdziło, że jest to amfetamina. Rowerzysta został zatrzymany i noc spędził w areszcie.

19-latek będzie teraz odpowiadał przed sądem za niestosowanie się do sądowego zakazu oraz za posiadanie środków odurzających. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat pięciu.