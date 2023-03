Rozkochiwali, a potem wyłudzali pieniądze. W regionie od zakochanych mężczyzn oszuści wyciągnęli 300 tys. zł!

- Następnie pod pozorem różnych kłopotów "zakochanej kobiety" wyłudzali pieniądze, np. na bilet obiecując spotkanie, na opłaty bieżących rachunków, na zakup koniecznych leków czy spłatę zadłużenia u komornika. Pieniądze przekazywane były najczęściej za pomocą kodów BLIK lub przelewów na telefon, co uniemożliwić miało identyfikację odbiorcy - mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Czworo oszustów, w wieku od 18 do 23 lat, jest już w rękach policji. Usłyszeli zarzuty oszukania kilkudziesięciu mężczyzn na kwotę ok. 300 tys. zł oraz prania "brudnych pieniędzy". Sprawę prowadzi Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.