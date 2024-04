W Kujawsko-Pomorskiem stawiają na racjonalną gospodarkę lasami. Pod uwagę bierze się głosy mieszkańców

Województwo kujawsko-pomorskie nie należy do bogatych w lasy. Ten obraz poprawia nieco powiat chojnicki, który co prawda leży w województwie pomorskim, ale w strukturze leśnej administrowany jest przez RDLP w Toruniu (w tym znaczeniu mapa lasów w regionie przypomina dawne, istniejące do 1975 r. wielkie województwo bydgoskie).

Lesistość w naszym regionie wynosi zaledwie 26,1 proc. To mniej niż średnia w Polsce (29,6 proc.), a ta ma – w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości – osiągnąć w 2050 roku 33 proc.