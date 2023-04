Rusza Grand Prix 2023 na żużlu. Kiedy ta rewolucja? Discovery szuka drogi do Australii [lista startowa, terminarz] Joachim Przybył

Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski Jarosław Pabijan

Gdy Discovery w 2021 roku przejmowało prawa do Grand Prix na żużlu obiecywało finansową i organizacyjną rewolucję w mistrzostwach świata. No to przed pierwszym turniejem cyklu 2023 w chorwackim Gorican sprawdzamy co do tej pory się udało.