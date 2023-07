Ruszył nabór wniosków o 300 zł dodatku dla sołtysów na emeryturze. „Nareszcie!”

Ustawodawca to dopuszcza. - W takich okolicznościach oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa składa wnioskodawca i co najmniej pięć osób zamieszkujących jego sołectwo – informuje KRUS.

- Do nas sołtysi przychodzą po zaświadczenia potwierdzające pełnienie funkcji przez co najmniej osiem lat, zainteresowanie jest duże – mówi Zofia Topolińska, wójt gminy Lniano w powiecie świeckim. - Nie mieliśmy przypadku, w którym nie mogliśmy wydać takiego zaświadczenia.

Osoby, które były sołtysem przynajmniej przez dwie kadencje i przeszły już na emeryturę, od 1 lipca br., mogą złożyć wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o 300 zł dodatku do emerytury, tzw. sołtysowe.

Tylko dla sołtysów po 1990 roku

Czy sołtysowe zachęci do pracy na rzecz wsi?

- Doceniam to, bo emerytury rolnicze są bardzo niskie. Ja mam 1500 zł i przy takiej kwocie 300 zł więcej to już coś – podkreśla Danuta Wilska, sołtys Krzekotowa w powiecie radziejowskim. - Jestem sołtysem pierwszą kadencję, dlatego nie mam uprawnień do tego świadczenia, ale uważam, że może ono zachęcić ludzi do pracy na rzecz wsi. Teraz nie chcą być sołtysami. To masa zajęć i nie wszędzie sołtysom są przyznawane diety, a jeśli nawet są i tak wydają je na paliwo. Świadczenie może coś zmienić.