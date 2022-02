Rząd dał na obwodnicę Tucholi aż 76 mln zł. - Ta obwodnica musi powstać - mówił w Tucholi minister Łukasz Schreiber

Przypomnijmy, rząd przeznaczył na budowę obwodnicy w Tucholi ponad 76 mln zł, czyli 60 proc. kosztów jej budowy. To będzie najdroższa obwodnica z trzech w województwie kujawsko-pomorskim, które uzyskały rządowe dofinansowanie. Jest warta 126 mln zł, dwie kolejne to Rypin i Brodnica.

Łukasz Schreiber, minister stanu w Kancelarii Premiera, dopytywał wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego o szczegóły związane ze współfinansowaniem inwestycji w Tucholi. Bo zarząd województwa podjął uchwałę, że samorządy lokalne będą współfinansować zadania do 8 proc. ich wartości.

- Gdyby marszałek mógł doprecyzować, ile mniej więcej ten udział gminy Tuchola będzie wynosił? To bardzo ważne - pytał minister Łukasz Schreiber.

Wicemarszałek powiedział, że w związku z tym, że województwo chce z nowej perspektywy unijnej wybudować 14 obwodnic, zapisano w uchwale współfinansowanie obwodnic przez samorządy do 8 proc. ich wartości. Bo z Unii na drogi będzie ok. 700-800 mln zł, a same trzy wymienione obwodnice kosztować będą łącznie (z dotacją rządową - red.) - 300 mln zł.