Rzecznik Praw Pacjenta: "W szpitalu w Grudziądzu doszło do naruszenia praw małego Nikodema"

- Mówiliśmy, że nie odpuścimy i nie odpuszczamy. Będziemy walczyli o sprawiedliwość. Nasze dziecko cierpiało, a my nawet nie usłyszeliśmy słowa „przepraszam” od władz szpitala! - mówią pani Karolina i pan Marcin, rodzice Nikodema.

O tej przykrej dla malucha i jego najbliższych sprawie pisaliśmy w czerwcu ubiegłego roku. Przypomnijmy. Mama z synkiem udała się do szpitalnej pobieralni krwi. Podczas tego zabiegu pielęgniarka przebiła kilkumiesięcznemu wówczas chłopcu - tętnicę. Krew tryskała na wszystkie strony. Nikt nie poinformował rodziców co może się stać w późniejszym czasie, a kilka dni później gdy rączka małego Nikodema puchła, a w miejscu wbicia igły „wyrósł guz” musiał być operowany. Trafił do szpitala w Bydgoszczy, gdzie tamtejsi lekarze - jak wynika z relacji rodziców - niedowierzali że dziecko mogło zostać tak okaleczone. Ponadto cały czas rączka malucha wymaga rehabilitacji, do której dostęp też nie jest łatwy...