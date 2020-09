Są jeszcze pieniądze dla kół gospodyń wiejskich. ARiMR czeka na wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła przyjmować wnioski 5 czerwca. Nbaór powoli zmierza ku końcowi - ostateczny termin to 30 września. Do końca sierpnia koła gospodyń wiejskich złożyły wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. "Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać", przekazuje ARiMR.

To trzeci rok z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dotację na swoją działalność. Są pewne warunki otrzymania finansowego wsparcia. KGW musi być zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.