Sad był ich źródłem utrzymania. W kilkanaście minut wiatr powyrywał drzewa jak zapałki [zdjęcia]

Wiatr zdemolował sad, a tym samym - efekt kilkuletniej pracy sadowników spod Łodzi. Jeden z internautów postanowił wesprzeć finansowo rodzinę z wsi Gruszczyce (gmina Błaszki). Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę.

Koszt założenia hektara sadu, który został zniszczony, to około 80 tysięcy złotych! Nie mówimy tutaj o drzewach, które dopiero zostały posadzone ale o takich, które mają kilka lat i właśnie teraz miały przynieść zwrot kosztów sadu. Powalone drzewa były pełne owoców i już niedługo miały stanowić główny dochód rodziny Łukasza. Gospodarstwo to ogromne inwestycje, a co za tym idzie kredyty i zobowiązania - czytamy na platformie Zrzutka.pl.

"Łukasz to skromna, pracowita osoba. Na początku nawet nie chciał, by komukolwiek pokazywać tragedię, jaka się u niego wydarzyła", podkreśla inicjator akcji.

Celem zbiórki jest odbudowa sadu, a tym samym - zebranie 35 tysięcy złotych.