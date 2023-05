Sąd Okręgowy zdecyduje o majątku toruńskiego kolekcjonera broni. "Zaglądano mi nawet w odbyt"

Znikoma szkodliwość, wielkie pieniądze

- Odbyła się klasyczna rozprawa apelacyjna, która polega na ocenie postępowania w pierwszej instancji – wyjaśnia reprezentujący emeryta mecenas Stanisław Chodkowski. - Oddalono nasz wniosek o powołanie nowego biegłego. Trzeba jednak pamiętać, że sprawa pana Mariana została umorzona. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że mamy do czynienia ze znikomym stopniem społecznej szkodliwości czynu . W tym zakresie prokuratura nie zaskarżyła wyroku. Rzeczą kontrowersyjną, która poddajemy pod weryfikacje sądu, jest więc jedynie to, czy należało orzec przepadek kolekcji. Tylko na tym się skupiamy.

"Hieny szukają argumentów"

Kolekcjoner podkreśla, że zbieranych przez siebie zabytków nigdy nie ukrywał : - Od 30 lat jestem zarejestrowanym kolekcjonerem historycznej zdekowanej broni palnej. Pierwsze zezwolenie na posiadanie kolekcji otrzymałem w 1989 roku i nie było to dla nikogo wielką tajemnicą. Wiedzieli o tym nie tylko ludzie w Toruniu, ale również w Polsce w Europie, a nawet za oceanem. Jedynie toruńska policja i prokuratura żyły w nieświadomości przez 30 lat, że pod ich bokiem w sposób jawny ukrywa się tak wielki bandyta jak ja. W przeszłości na okolicznościowych wystawach rekonstrukcjach historycznych oraz prelekcjach dzieliłem się swoją wiedzą z ludźmi którzy interesują się historią. Tego typu spotkania, zwłaszcza z młodzieżą, pogłębiały w nich nie tylko wiedzę historyczną, ale również patriotyzm, co nie jest bez znaczenia w dzisiejszych czasach. W swoich skromnych progach gościłem miłośników historii z 12 krajów, którzy potrafili docenić ogrom włożonej pracy i pieniędzy, dzięki którym powstała ta kolekcja.

"Prokurator cierpi na bujną wyobraźnię"

Pan Marian ma pretensję o procedurę, jaką wobec niego zastosowano: - Na początek skuto mnie kajdankami jak groźnego bandytę chociaż nie dawałem ku temu żadnego powodu. Potem zawieziono mnie na komisariat gdzie kazano mi rozebrać się do naga i zaglądano do odbytu. Prokurator, aby usprawiedliwić swoje działanie przeciwko mnie, wymienia całą grupę paragrafów kończąc prawdziwą wisienką na torcie. Dopisał mi paragraf 158 który mówi, że kto bierze w udział w bójce lub w pobiciu, temu grozi kara do trzech lat więzienia. Nie muszę dodawać, że nie było bójki ani pobicia. Jak widać pan prokurator cierpi na bujną wyobraźnię lub celowo usiłuje zrobić ze mnie bandytę.