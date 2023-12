Absurdalne prawo. Toruński kolekcjoner traci majątek życia, choć sąd umorzył sprawę

"Broń to urządzenie do strzelania"

Sąd zadecydował, że wróci do niego zaledwie drobna, niewiele warta część kolekcji liczącej oryginalnie 203 egzemplarze. Reszta przekazana zostanie do muzeum w Bydgoszczy.

- Znaczną część kolekcji zwyczajnie mi ukradziono. Chcą mi oddać ochłapy na otarcie łez – rozpacza Marian Chojnowski. - Nie zgadzam się na to i będę musiał oddać sprawę do Strasburga. Broń to jest urządzenie, które się ładuje i strzela. Ale nie zabytki, które zostały zabezpieczone. Niestety, pan ekspert, który zniszczył w czasie ekspertyzy parę karabinów uznał, że jest inaczej.