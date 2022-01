Sąd w Polsce jak z kreskówki "Jetsonowie". E-rozprawy coraz popularniejsze

Wirtualne tło na rozprawie

- To doświadczenie trochę jak z kreskówki "Jetsonowie". I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To nie pierwszy raz, kiedy miałem okazję brać udział w takiej rozprawie, ale ostatnio zaskoczył mnie fakt, iż pozwany w trakcie sprawy zmieniał sobie tło pomieszczenia. Rozprawa odbywała się przez aplikacje Teams. Sędzia nie reagował, a było to dość irytujące - przyznaje przedsiębiorca.