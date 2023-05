Schematy, jakimi rządzi się szkolnictwo, pozostały w latach 60. - komentuje Adam Willma

A później owi studenci podyplomowi wracają do domów i odpytują dzieci z chemosyntezy białek, prądów morskich i podmiotów lirycznych. I tak się toczą te lata 60., bo musiałby jakiś piorun z nieba strzelić w system (dopomóż bogini Minerwo!), żeby ów przeskoczył do XXI wieku. A wówczas peptydy i białka można byłoby zobaczyć na filmiku w YouTube, prądy morskie pojąć dzięki jednemu GIF-owi, natomiast bory rozróżniać dzięki okularom VR. Wówczas dyplomy w podyplomówkach przyznawać będzie się za zespołowe rozwiązywanie realnych problemów przy pomocy współczesnych narzędzi.

Zachodzę w głowę jak to się dzieje, że kontaktowi i bystrzy ludzie, którzy przekraczają bramy szkół i uczelni, nagle doklejają sobie wąsy oraz peruczki i przenoszą się w czasie do innej epoki. Kto im pompuje do głowy, że spędy na salach wykładowych są do naukowego spełnienia niezbędnie potrzebne? Kto im tak skutecznie wmówił, że stres egzaminacyjnej pamięciówki uszlachetnia człowieka? Kto zapomniał zmienić system zaliczeń polegający na cyzelowaniu antycznych dysertacyj.

Cały ten postęp miał być przecież po to, żeby sprezentować ludziom więcej czasu w rodzinnych pieleszach. Żeby czerpali radość z pielenia hortensji albo z czytania książki na hamaku. Coż, ktoś nas najwidoczniej zrobił z tym postępem w balona. Tak więc, szanowny systemie szkolnictwa, jesteś mi winny obiad.