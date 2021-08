Ściany w polityce już nie istnieją - analiza sytuacji politycznej w naszym kraju

- To, co działo się w środę w Sejmie świadczy o ogromnym obniżeniu poziomu debaty politycznej, kultury sejmowej i łamaniu wszelkich możliwych zasad dochodzenia do decyzji przez Sejm uważa prof. Roman Backer, politolog z UMK. - Dyskusja plenarna i w komisji kultury była na żenującym poziomie. Posłowie PiS pokazali jak liczą się z głosem opozycji wychodząc z sali sejmowej. Cieszę się, że posłowie się nie pobili, ale to niestety jedna pociecha.

Nie wiedzą, ze nie wolno

Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego, wszystkie ściany w dzisiejszym świecie są bardzo poprzesuwane: - Albo być może w ogóle nie istnieją. Thomas Jefferson miał niewolników, ale wiedział, że nie powinien ich mieć. Natomiast dzisiejsi politycy nie wiedzą czego nie wolno.