Segregacja odpadów trudnych, jak sobie z nimi radzić? [BIO, zmieszane, plastik, szkło i papier]

Podstawy segregacji

Pięć podstawowych pojemników na odpady pozwala na właściwą utylizację większości produktów. Wyróżnić należy następujące kolory kontenerów: brązowy to odpady BIO, czarny to odpady zmieszane, niebieski to papier, zielone to szkło, natomiast żółte to tworzywa sztuczne oraz metal. Nie wszystko jest jednak tak oczywiste – zwłaszcza, że niektóre ze śmieci powinno się przekazywać do PSZOK-ów (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Dotyczy to chociażby elektrośmieci czy odpadów niebezpiecznych, do których zaliczyć można produkty sanitarne, np. zużyte strzykawki oraz igły.