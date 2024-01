Senator Krzysztof Kukucki z Włocławka powołany na wiceministra rozwoju i technologii

„Kiedy w 2014 roku wymarzyłem sobie, że we Włocławku konieczna jest całkowita zmiana myślenia o polityce mieszkaniowej, nie przypuszczałem że droga ta zaprowadzi mnie aż do Ministerstwa. Spełnieniem moich marzeń było przekazanie kluczy mieszkańcom bloków przy ul. Celulozowej we Włocławku. To była chwila, kiedy udowodniłem, że konsekwencją i determinacją można osiągnąć cele, które z pozoru wydają się nierealne. Po blisko 5 latach pracy na funkcji I Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, mogę z dumą powiedzieć, że zbudowaliśmy blisko 500 mieszkań! I to jest fantastyczne, że kolejnych kilkaset przygotowanych jest do budowy. Dzisiaj jednak zostałem powołany na funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Traktuję tę nominację, którą otrzymałem z rąk Pana Krzysztofa Hetmana - Ministra Rozwoju i Technologii, jak kolejne wyzwanie i możliwość przeniesienia tego włocławskiego sukcesu mieszkaniowego na całą Polskę. Chcę jednak podkreślić, że Włocławek jest i zawsze będzie dla mnie najważniejszy” – przekazał w mediach społecznościowych Krzysztof Kukucki, wiceminister rozwoju i technologii.