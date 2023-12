Senator Krzysztof Kukucki z Włocławka będzie wiceministrem rozwoju i technologii? Otrzymał taką propozycję

- Propozycja padła, ale z ministrem jeszcze na ten temat nie rozmawiałem. Powiedziałbym, że to jeszcze daleka droga – przekazał w rozmowie z nami senator Krzysztof Kukucki. - To, czym miałbym się zajmować, będzie na pewno przedmiotem rozmowy z ministrem, bo to on wskazuje obszary. Natomiast mogę powiedzieć, czym chciałbym się zajmować. To oczywiście kwestie mieszkaniowe i polityka mieszkaniowa państwa, bo myślę że w tym obszarze jest dużo do zrobienia, a my we Włocławku mamy całkiem dobre doświadczenia w tym obszarze.