Seniorzy nie dostają już dowodu osobistego na stałe. Muszą go wymieniać co 10 lat

- W maju mija mi termin ważności dowodu osobistego. Mam skończone 66 lat. Jakiś czas temu były przepisy, że po 65. roku życia dowody osobiste były wydawane bezterminowo, co było bardzo wygodne dla seniorów. Nie trzeba było robić zdjęć i latać po urzędach, by załatwiać formalności. Czy nadal ten przepis obowiązuje? Jak długo się obecnie czeka na nowy dowód w Bydgoszczy? - pyta pani Grażyna.

Kto musi złożyć wniosek o dowód osobisty

Od 4 marca 2019 roku wszystkie dowody osobiste wydawane w Polsce to e-dowody z warstwą elektroniczną. Zawierają one odciski palców i podpis.

Jeśli nasz obecny dowód osobisty traci ważność, złóżmy wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności. Muszą to zrobić także osoby po 65. roku życia, gdyż one już nie dostają dowodów osobistych na stałe. Jeśli składamy wniosek przez internet, musimy uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym. Na wizytę w urzędzie mamy 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie wniosek pozostanie bez rozpoznania.