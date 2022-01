Sensacja w Hali Mistrzów. Anwil Włocławek zasnął i za późno się obudził [wideo]

Anwil Włocławek - Arka Gdynia 72:82 (20:23, 17:18, 12:20, 23:21)

W tym meczu faworyt był tylko jeden, ale dlatego to nie musiał być wcale łatwy mecz dla gospodarzy. Potrzebna była odpowiednia koncentracja i motywacja, aby nie zlekceważyć teoretycznie słabszego rywala. I Anwil boleśnie przekonał się, czym może skończyć się taki błąd.

ANWIL: Mathews 26 (3), Bell 13 (3), Łączyński 10 (2), Petrasek 5, Dimec 4 oraz Dykes 7, Frąckiewicz 3, Kowalczyk 2, Bojanowski 2, Biliński 0, Olesinski 0, Woroniecki 0. ARKA: Boykins 15 (3), Wołoszyn 13 (1), Hrycaniuk 12, Musić 9 (1), 10 as., Tomaszewski 2 oraz Dylewicz 14 (1), Bogucki 10, 9 zb., Wilczek 4, Kowalczyk 3 (1).

Szanse Arki we Włocławku jeszcze zmniejszały straty kadrowe, nie mógł zagrać przede wszystkim Anthony Durham, podstawowy obrońca. Mimo tego goście nie zamierzali się łatwo poddawać. Anwil zaczął od udanych akcji Jamesa Bella i i Kamila Łączyńskiego, ale w połowie kwarty był już remis 9:9. wtedy do roboty wziął się Jonah Mathews. Rodakowi z powodzeniem odpowiadał po drugiej stronie parkietu Jacobi Boykins. Ostatnie minuty to jednak katastrofa: od prowadzenia 18:11 Anwil stracił 12 punktów z rzędu.