Sensacja w Oświęcimiu! KH Energa wygrała po rzutach karnych!

Od kiedy hokeiści KH Energi Toruń grają bez większej presji, osiągają coraz lepsze rezultaty. Tym razem pokonali na wyjeździe za dwa punkty lidera, Unię Oświęcim 3:2. Co ciekawe - w karach było 2 -15 min. na "korzyść" gospodarzy, a w strzałach 35:17, ale to torunianie wracali do domu w lepszych humorach.

Podopieczni Jussi Tupamäkiego dwukrotnie musieli gonić wynik. Na prowadzenie Unię wyprowadził w 14. min. Wasilij Jerasow. Wyrównał już w drugiej tercji Kamil Kalinowski. Remisem goście cieszyli się przez 10 minut. W 35. minucie okres gry w przewadze wykorzystał Krystian Dziubiński (asystował dobrze znany w Toruniu Daniłł Oriechin).

Gdy wydawało się, że Unia dowiezie skromne zwycięstwo, gospodarze nieprawidłowo powstrzymali kontrę torunian i sędziowie podyktowali rzut karny. Ten, na 101 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry wykorzystał Lari Huhdanpää.