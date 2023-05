Siatkarska legenda poprowadzi Anioły Toruń. Cel jest jasny i prosty: awans

Przyjście do Torunia Krzysztofa Stelmacha to siatkarska bomba. Przypomnijmy, że w poprzednich dwóch sezonach zespół prowadził Sebastian Tylicki, ale nie udało mu się wprowadzić zespołu do I ligi. Sięgnięto więc po szkoleniowca z wysokiej półki, który spełni cel w postaci awansu na zaplecze Plus Ligi.

Decyzję naszego zarządu poprzedziło wiele rozmów m. in. z Wilfredo Leonem - właścicielem klubu z Torunia. Wierzymy, że to akurat Krzysztof Stelmach i jego wieloletnie doświadczenie trenerskie zapewni drużynie z Torunia nowe możliwości rozwoju - można przeczytać w klubowym komunikacie.

Krzysztof Stelmach to jeden z najlepszych polskich siatkarzy, który grał na pozycji przyjmującego. Niestety, nie odniósł z reprezentacją żadnych sukcesów, ponieważ Polacy byli wtedy dużo słabsi od światowej czołówki. Jednak we Włoszech był bardzo ceniony i przecierał szlaki dla następców. W Itali w sumie grał aż przez 14 lat! W Polsce z AZS Częstochowa i Skrą Bełchatów zdobywał medale wszystkich kolorów oraz Puchar Polski. Wystąpił też na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku.