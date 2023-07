Siedem medali biało-czerwonych podczas 66. Memoriału Władysława Pytlasińskiego

Srebrne medale wywalczyli również nasi zapaśnicy w kategoriach do 55kg oraz 63kg, jednak w obu kategoriach rywalizowało tylko po trzech zawodników. W kategorii do 55kg na drugim stopniu podium stanął Mateusz Ropiak, a na najniższym stopniu Wojciech Kuźmik. W rywalizacji do 63kg srebrny medal wywalczył Mairbek Salimov.

Michał Tracz rywalizujący w kategorii do 60kg jako jedyny z biało-czerwonych awansował do finału 66. Memoriału Władysława Pytlasińskiego. W nim uległ niestety Serbowi Georgi Tibilovowi, aktualnemu brązowemu medaliście mistrzostw Europy. W drodze do finału stypendysta Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., sponsora polskich zapasów pokonał kolejno Włocha Jacopo Sandrona (piąty zawodnik mistrzostw Europy), Niemca Georgiosa Scarpello oraz Bułgara Nedyalko Petrova. - Turniej po mocnym zgrupowaniu pokazał, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie na takich turniejach mam mieć formę, a dopiero w Belgradzie podczas mistrzostw świata. Brakuje wciąż niuansów, które trzeba poprawić, przed wszystkim agresywniej muszę walczyć w stójce i na takie walki muszę się nastawić - powiedział po zawodach Michał Tracz.

Arkadiusz Kułynycz rywalizujący w kategorii do 87kg zmagania w turnieju rozpoczął od porażki z późniejszym triumfatorem turnieju - Norwegiem Exauce Mukubu. Aktualny młodzieżowy mistrz świata i wicemistrz Europy w Warszawie pokonał również innego reprezentanta Polski - Szymona Szymonowicza. Szkoleniowcem Norwega jest Mariusz Gicewicz, były trener Zagłębia Wałbrzych, gdzie jego wychowankiem był m.in Julian Kwit. - Do walki z Norwegiem podszedłem nieco za luźno, moment dekoncentracji i niestety przegrałem - powiedział Kułynycz.

W tym roku kwalifikacje do mistrzostw świata w Serbii składają się z trzech turniejów Druskininkai Cup, Memoriał Władysława Pytlasińskiego i Grand Prix Niemiec. Na Litwie drugie miejsce zajął Kułynycz, a Szymonowicz stanął na najniższym stopniu podium. W tym roku zawodnicy stoczyli trzy walki z czego dwie zwyciężył Kułynycz i wszystko wskazuje na to, że to właśnie zapaśnik Olimpijczyka Radom pojedzie do Belgradu.

Brązowy medal z ubiegłego roku powtórzył Gevorg Sahakyan, który tym razem rywalizował w swojej docelowej kategorii wagowej do 67kg. W pojedynku o brązowy medal pokonał Oleha Khalilova z Ukrainy przez położenie na łopatki. Zapaśnik Cartusia Kartuzy w pierwszej walce przegrał z Mateuszem Bernatkiem, który podczas walki doznał urazu, który wykluczył go z dalszej rywalizacji. - Mateusz doznał urazu mięśnia międzyżebrowego. Nie jest to groźna kontuzja, ale trzeba było go wycofać z turnieju. Czeka go tydzień rehabilitacji i powinien wrócić do treningu - powiedział Józef Tracz, trener kadry w stylu klasycznym.