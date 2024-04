Siostra zakonna z prokuratorskim zarzutem. Co działo się w DPS w Kamieniu Krajeńskim?

Postępowanie zostało zainicjowane w wyniku, między innymi zawiadomienia złożonego przez dyrekcję DPS-u. Chodzi o podejrzenie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Krajeńskim. Zawiadomienie zostało złożone niezależnie od dyrektorki DPS-u, przez dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu . Miało to miejsce w październiku 2023 roku, kiedy w trakcie procedury adopcyjnej prowadzonej przez bydgoski oddział ośrodka usłyszano niepokojącą relację od jednego z podopiecznych kamieńskiego DPS-u.

- Prokurator ogłosił Hannie K., to jest kierownikowi działu terapeutycznego w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży w Kamieniu Krajeńskim zarzut popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia jednego z pensjonariuszy tego DPS-u – mówi Marcin Przytarski, szef Prokuratury Rejonowej w Tucholi. Jest cytowany przez TOK FM.

Dwie sprawy, jedno śledztwo

- Jeżeli uzyskamy informację, z której wynika, że dzieje się coś, że tak to określę, niestandardowego, wówczas zgłaszamy taką sytuację do prokuratury - mówi Anna Sobiesiak, dyrektor K-POA w Toruniu. - Nie będę wchodziła w szczegóły tej sprawy, bo dzieci są diagnozowane, odwiedzane przez psychologów. Ich obowiązuje tajemnica zawodowa, mnie również zresztą. Niech to zbadają odpowiednie instytucje i organy - ucina dyrektorka.