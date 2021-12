Skazany za doping Tomasz Zieliński z Mroczy odebrał... medal olimpijski

Rok 2016. To była jedna z najgłośniejszych afer dopingowych w polskim sporcie. Trwają Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. 10 sierpnia Gazeta Pomorska i Express Bydgoski informują jako pierwsi: „Wielki skandal w Rio! Adrian Zieliński na dopingu!”. Wkrótce nasze informacje zostają oficjalnie potwierdzone. W organizmie gwiazdy polskiej kadry olimpijskiej stwierdzono steroid anaboliczno-androgenny 19-norandrosteron, zwany popularnie nandrolonem.

Dla polskiego sportu to szok. Adrian Zieliński to mistrz olimpijski z Londynu, mistrz Europy i świata, jeden z największych naszych faworytów do złota w Brazylii. Szok tym większy, że kilkanaście dni wcześniej na dopingu wpadł jego rok młodszy brat, Tomasz.

Obaj opuszczali wioskę olimpijską w Rio w niesławie. Zostali skazani na cztery lata dyskwalifikacji, zostali wyrzuceni ze struktur wojskowych Zawiszy, dokąd niedługo wcześniej przenieśli się z macierzystego Tarpana Mrocza. Przekonywali, że doping przyjęli nieświadomie, a zanieczyszczona nim miała być zażywana witamina B12. Zdecydowali się na odwołanie, ale po długich prawnych bataliach oba wyroki po 4 lata dyskwalifikacji zatwierdził Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS).