Skierowania do lekarzy. W tych sytuacjach lekarz nadal może wystawić druk papierowy

Od 8 stycznia br. obowiązują e-skierowania. Są jednak sytuacje, gdy od lekarza jeszcze dostaniemy skierowanie papierowe.

E-skierowanie od 8 stycznia 2021 E-skierowanie to cyfrowa usługa, która umożliwia pełną elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie - od momentu wystawienia do realizacji. Wystawia się je analogicznie jak e-receptę: lekarz wprowadza wymagane dane pacjenta do systemu gabinetowego podłączonego do platformy e-zdrowie (P1) lub za pomocą bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl i podpisuje cyfrowo. Pacjent otrzymuje albo SMS z 4-cyfrowym kodem albo e-mail lub - na życzenie - wydruk informacyjny cyfrowego dokumentu. Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia, przekonuje, że e-skierowania przynoszą realne korzyści w warunkach pandemii. Pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady czy e-wizyty na kolejną specjalistyczną już wizytę lub badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację, co istotnie ogranicza transmisję wirusa. Możliwość wystawienia e-skierowania bez osobistej wizyty u lekarza zwiększa też dostępność do świadczeń dla osób m.in. z terenów wiejskich.

- Ponadto system e-zdrowie automatycznie zarządza procesem rejestrowania wizyt, co eliminuje możliwość zapisywania się do kilku placówek lub lekarzy równocześnie. W efekcie czas oczekiwania na konsultację lub badanie będzie krótszy - przekonuje Agnieszka Kister. Pacjenci mają jednak obawy, czy e-skierowania zdadzą egzamin. - Z żoną chcemy się zapisać prywatnie na prześwietlenie płuc. Musimy mieć skierowanie. Mnie po wielu próbach dodzwonienia się do przychodni udało się zapisać. Żona już wykonała z 80 prób połączeń i nic. Walczy dalej. Jak tak dalej pójdzie, to w przychodniach zamiast pielęgniarek trzeba będzie zatrudnić panie do odbierania telefonów. Już teraz nie sposób dostać się do lekarza - kilka dni temu mówił w "Gazeta Słucham" pan Józef z Inowrocławia.

Skierowania do lekarzy. Druk papierowy tylko w określonych sytuacjach E-skierowania weszły w życie w lutym 2019 roku. Wtedy jednak pacjent miał wybór. Mógł poprosić lekarza o tradycyjny, papierowy druczek albo o jego wersję elektroniczną. Od 8 stycznia 2021 roku wyboru już nie ma. Obowiązują tylko e-skierowania.

Są jednak sytuacje, gdy od lekarza jeszcze dostaniemy skierowanie papierowe. E-skierowanie nie jest bowiem wystawiane na: leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programy lekowe, rehabilitację oraz do szpitala psychiatrycznego. Ponadto skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer): nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do internetu np. podczas wizyty domowej,

wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości,

jest z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

- E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. kiedy szpital, w którym przebywa pacjent, kieruje go na badanie specjalistyczne na terenie placówki - mówi Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

E-skierowania głównie do 60-latków Z miesiąca na miesiąc e-skierowania cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. W drugiej połowie 2020 roku wystawiono ich prawie 28 razy więcej niż w pierwszej połowie roku. Do 31 grudnia prawie 43 tys. lekarzy wystawiło ponad 5 mln e-skierowań. Najczęściej było wystawiane do poradni okulistycznej (ponad 463 tys.), chirurgii urazowo-ortopedycznej (ponad 456 tys.) i chirurgii ogólnej (ponad 403 tys.). Najliczniejszą grupą, która skorzystała w 2020 roku z tego rozwiązania, były osoby 61+. Do nich trafiło prawie co czwarte e-skierowanie.