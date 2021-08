Sklep socjalny we Włocławku. Kiedy i gdzie powstanie?

Zobacz wideo: Jak wybrać najlepszego arbuza w czasie wakacji?

Gdzie we Włocławku powstanie sklep socjalny?

Inicjatorką powstania sklepu socjalnego we Włocławku jest Agnieszka Jura-Walczak, radna Rady Miasta Włocławek i przewodnicząca stowarzyszenia Nowoczesny Włocławek. Pomysł stworzenia takiego miejsca we Włocławku narodził się w styczniu bieżącego roku, po tym, gdy przyjrzała się podobnej inicjatywie w Katowicach. Początkowo zakładano, że powstanie on w hali targowej przy ul. Związków Zawodowych. Lokalizacja została jednak zmieniona. Radna Agnieszka Jura-Walczak przekazała nam, że sklep powstać ma w dawnej restauracji Ratuszowej przy ulicy Bojańczyka.