We Włocławku powstanie pierwszy w regionie sklep socjalny. Oferowane produkty będą znacznie tańsze

Pierwszy sklep socjalny w województwie kujawsko-pomorskim powstanie w Hali Targowej we Włocławku. Ceny sprzedawanych tam artykułów nie będą przekraczać 50 procent ceny rynkowej. Zaopatrywać się w sklepie socjalnym będą mogły tylko osoby spełniające ściśle określone kryteria dochodowe, a ilość robionych przez nich zakupów będzie limitowana. W przyszłości sklep socjalny we Włocławku będzie także miejscem integracji i warsztatów.

Inicjatorką powstania w Hali Targowej we Włocławku sklepu socjalnego jest Agnieszka Jura-Walczak, radna Rady Miasta Włocławek i przewodnicząca stowarzyszenia Nowoczesny Włocławek. Pomysł stworzenia takiego miejsca we Włocławku narodził się po tym, gdy przyjrzała się podobnej inicjatywie w Katowicach. - Moja koleżanka uczestniczyła w powstawaniu sklepu socjalnego w Katowicach. Pomyślała, że jest to świetna rzecz i napisałam do niej. Skontaktowała się ze mną i wytłumaczyła na czym to wszystko polega. Stwierdziłam, że to jest rewelacyjny pomysł – wspomina radna Agnieszka Jura-Walczak.

We Włocławku trwają przygotowania do otwarcia sklepu socjalnego Warunkiem stworzenia sklepu socjalnego jest udostępnienie bezczynszowego lokalu przez miasto. - Udało mi się zarazić tym pomysłem Pana Prezydenta Marka Wojtkowskiego oraz Panią Prezydent Domicelę Kopaczewską. Pan Prezes spółki BAZA Sp. z o.o. Jacek Jabłoński również wyraził swoje poparcie i zaoferował lokal na siedzibę sklepu socjalnego. Obecnie jesteśmy na etapie dogrywania szczegółów, mam nadzieję, iż wszystkie rozmowy zakończą się sukcesem i już za kilka tygodni będziemy mogli ogłosić otwarcie pierwszego w województwie sklepu socjalnego, właśnie tu u Nas we Włocławku

– czytamy w informacji przesłanej przez radną Agnieszkę Jurę-Walczak.

W poniedziałek 25 stycznia do Włocławka przyjechał prezes fundacji Wolne Miejsce - pan Mikołaj Rykowski, który zajmuje się niesieniem wsparcia dla osób potrzebujących m.in. poprzez powoływanie sklepów socjalnych. Natomiast we wtorek 26 stycznia w lokalu, w którym funkcjonować ma włocławski sklep socjalny, planowane jest dokonanie pomiarów, by przygotować miejsce pod przyszłą działalność. Co można kupić w sklepie socjalnym? W sklepie socjalnym dostępne będą przede wszystkim produkty spożywcze, ale nie zabraknie także chemii gospodarczej czy odzieży. Ceny sprzedawanych tam artykułów nie będą przekraczać 50 procent ceny rynkowej.

- Sklepy socjalne na tle innych wyróżnia atrakcyjna cena, w jakiej można nabyć towary (spożywcze, chemię gospodarczą, odzież itp.), jednak należy zaznaczyć, iż część asortymentu posiada krótki termin przydatności do spożycia. Ilość zakupów, jakich może dokonać jedna osoba jest limitowana, aby wyeliminować jakiekolwiek próby nadużywania systemu

– informuje Agnieszka Jura-Walczak. W grudniu 2020 roku sklep socjalny uruchomiono w Katowicach. W sprzedaży dostępne były m.in.: makaron, ryż czy kasza po 1 zł za opakowanie,

mleko – 1 zł za litr,

masło – 2 zł za kostkę,

cukier – 2,5 zł za kilogram,

serek wiejski za 50 groszy,

konserwy mięsne – 2,9 zł za sztukę.

Kto może robić zakupy w sklepie socjalnym? Osoby uprawnione do zakupów w sklepie socjalnym będą mogły wydać jedynie 500 zł na osobę w ciągu miesiąca, ale jednocześnie nie więcej niż 100 zł dziennie. Radna Agnieszka Jura-Walczak zaznacza, że ograniczenia wprowadzono po to, by uniknąć sytuacji, że ktoś znacznie taniej kupuje produkty i sprzedaje je gdzieś dalej. Co warto pokreślić, nie każdy będzie mógł zaopatrywać się w sklepie socjalnym. Będą mogły robić to tylko osoby spełniające ściśle określone kryteria dochodowe (dochód nie może przekraczać 250 proc. kryterium dochodowego: 1 752,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1 320,00 zł w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie).

Jak weryfikowane będzie prawo do robienia zakupów w sklepie socjalnym? - Na początku osoby, które mają dochody na poziomie uprawniającym do korzystania ze sklepu socjalnego, dostaną specjalne karty, z którymi będą przychodzić na zakupy. Na tych kartach będzie zapisywane co kupują. Ale w najbliższej przyszłości dostaną karty bankomatowe ze zdjęciem i będzie wiadomo, że jeżeli ktoś dysponuje taką kartą, to jest osobą upoważnioną do zakupów. Na tych kartach również będą zapisywane produkty, które te osoby kupują, tak żeby nie przekraczać ustalonych limitów

– wyjaśnia Agnieszka Jura-Walczak. Sklep socjalny działa już w Katowicach. Ten, który powstanie we Włocławku ma być do niego bardzo podobny. Warto dodać, że z uwagi na epidemię COVID-19, obecnie sklepy socjalne realizują telefonicznie zamówienia dla osób powyżej 75 roku życia i dowożą je do zamawiającego.

Przy sklepie socjalnym we Włocławku powstanie kawiarenka Jak informuje radna Agnieszka Jura-Walczak, sklepy socjalne to nie tylko aspekt ekonomiczny. - Stanowią one także centrum aktywizacji i integracji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działania pomocowe są podejmowane przy ścisłej współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, które posiadają bazy osób potrzebujących pomocy. Warto zaznaczyć, iż sklepy społeczne, jako że są organizacjami pozarządowymi są skuteczniejsze w udzielaniu pomocy niż jednostki publiczne, a przede wszystkim mogą wdrażać procedury, które znacznie utrudniają wyłudzanie pomocy

– przekazuje Agnieszka Jura-Walczak. Radna z Włocławka dodaje, że przy sklepie socjalnym powstanie również kawiarenka, w której osoby robiące zakupy będą mogły np. Porozmawiać z wolontariuszami; a gdy skończy się epidemia, planowane jest tam organizowanie różnych warsztatów, m.in. kulinarnych.