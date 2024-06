Sklep w Koronowie znalazł sposób na zakupy w niedzielę - obok grabi i węży ogrodowych są książki

Idą zmiany w zakazie handlu - oto one!

Stoliczek i fotele, a za nimi regał z książkami - to Klub Czytelnika

Mowa o sklepie PSB Mrówka. To polska sieć samoobsługowych placówek handlowych typu "zrób-to-sam", tworzonych jako wspólne przedsięwzięcie Centrali Grupy PSB. W Koronowie sklep zaprasza w niedziele nie tylko na zakupy, ale i do Klubu Czytelnika .

Działkowicze z okolic Koronowa są za!

Jednak z informacji, jakie zebrał bydgoszczanin po rozmowach z okolicznymi działkowiczami, im się nawet podoba, że Mrówka jest czynna w każdą niedzielę: - Są zadowoleni, a wokół jest przecież działek od groma - Tuszyny, Samociążek, Srebrnica, Pieczyska. I raczej nie czytają tam książek. Ale, jak robią coś na działkach w niedzielne dni, to zawsze mogą podjechać do sklepu, gdy zabraknie np. nawozu do roślin, narzędzi ogrodowych i innych materiałów.

Pan Michał podsumowuje: żartobliwie: - Mogli otworzyć sklep w niedziele na na galerię sztuki, ponieważ w Mrówce są ramy są do kupienia, a w nie wystarczy tylko włożyć obrazy.

Wysłaliśmy pytania na adres e-mailowy sklepu w Koronowie podany na jego stronie www. Na drugi dzień został cofnięty z informacją, że taki adres nie istnieje. Poprosiliśmy więc o komentarz Grupę PSB (czekamy na odpowiedź).