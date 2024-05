Mięso znalezione w skarpetkach? Pracownicy sklepów załamują ręce. Oto co i gdzie podrzucają klienci

- Dzień przed majówką kupowałam skarpetki w jednej ze znanych sieci i w tym samym koszu przemysłowym znalazłam trzy opakowania z mięsem, dwa z mielonym i jedno z promocyjnym schabem - opowiada pani Ewa z Bydgoszczy. - Najpierw chciałam odnieść produkty do lodówki. Jednak pomyślałam, że jest gorąco, a one są żywnościowe i nie wiadomo, jak długo tam leżały, więc osoba, która by je kupiła mogłaby się zatruć. Zaniosłam pani z obsługi pytając, co z tym zrobią? Powiedziała, że mięso trafi do śmietnika. Tyle jedzenia marnuje się zupełnie niepotrzebnie, bo komuś nie chciało się odłożyć na miejsce. Przecież wiadomo, że taki artykuł musi być przechowywany w lodówce. Okropne!