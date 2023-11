Sklepik pełen żywności z kujawsko-pomorskich gospodarstw. Czas składać zamówienia Agnieszka Romanowicz

Zamówione produkty będą gotowe do odbioru w czwartek 16 listopada w jednym z trzech miejsc w Toruniu Szymon Zdziebło

412 swojskich produktów jest do wyboru w internetowym sklepiku Lokalna Żywność z Kujaw i Pomorza. Można już składać zamówienia, do odbioru będą 16 listopada w kilku punktach Torunia. To okazja, żeby zaopatrzyć się na nadchodzące święta.