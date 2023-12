Skutki picia czerwonej herbaty. Wyjaśniamy, jak czerwona herbata wpływa na nasz organizm

Czerwona herbata: co warto wiedzieć? Jak należy ją parzyć?

Czerwona herbata to jeden z popularniejszych rodzajów tego napoju. Pochodzi z Chin i Tajwanu, a jej smak można określić jako aromatyczny i lekko korzenny. W sklepach można dostać trzy rodzaje czerwonej herbaty:

Pu-erh

Puszong

Oolong

Różnią się one między sobą długością fermentacji napoju, ale wszystkie są zaliczane do herbat półfermentowanych (30-50 proc.). Proces fermentacji trwa do momentu, gdy ich listki stają się czerwone na końcach.

By w odpowiedni sposób zaparzyć czerwoną herbatę, należy zalać ją wodą w temperaturze nieprzekraczającej 90°C, tzn. nie można do jej przygotowania wykorzystać wrzątku. Do napoju powinno się wykorzystać 3-5 g suszu (około jedna łyżeczka) na 200 ml wody. W ten sposób zostanie wydobyty najlepszy smak i aromat herbaty. Najlepiej parzyć herbatę czerwoną od 1 do 3 minut.