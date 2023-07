Słoneczniki wpisały się w krajobraz Kujaw i Pomorza. "Producenci słonecznika życzyliby sobie, żeby upraw było więcej"

Boom na słonecznik obserwowaliśmy w ubiegłym roku, miał on związek z wybuchem wojny na Ukrainie, ważnego producenta słonecznika. Z danych Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, pozyskiwanych z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich wynika, że w 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim obsiano słonecznikiem 5 666,35 hektarów, podczas gdy rok wcześniej było to 1 303,04 ha, a w 2020 r. - 444,32 ha. Jednak w 2023 r. popularność słonecznika w naszym regionie spadła do 4 617,78 ha.