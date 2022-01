Śmiertelny wypadek w Kamieniu w powiecie brodnickim. Nie żyje 22-letni mężczyzna

Śmiertelny wypadek w Kamieniu w powiecie brodnickim

Alina Szram, prokurator rejonowy z Prokuratury Rejonowej w Brodnicy przekazała nam, że obecnie prokuratura intensywnie pracuje nad tym, aby ustalić przyczynę i okoliczności wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 17 stycznia ok. g. 23 w Kamieniu w gminie Jabłonowo Pomorskie w powiecie brodnickim. Do ok. g. 4 prokurator pracowała na miejscu zdarzenia, gdzie przeprowadzono oględziny. Zabezpieczono także dwa samochody osobowe, które jadąc z naprzeciwka zderzyły się na prostym odcinku drogi.

Gdy służby dotarły na miejsce zdarzenia, 21-letni kierowca volkswagena passata był zakleszczony w samochodzie. Po tym, gdy strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wyciągnęli mężczyznę, z obrażeniami nóg oraz klatki piersiowej został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala w Grudziądzu. Jego 22-letniemu pasażerowi resuscytację najpierw prowadził policjant, a następnie, po dojeździe na miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego, przez blisko pół godziny medycy. Po tym czasie jednak odstąpili od prowadzenia dalszej resuscytacji, ponieważ mężczyzna zmarł. Sekcja zwłok 22-letniego mężczyzny zostanie przeprowadzona w czwartek, 20 stycznia.