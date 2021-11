Nie przetrwały pandemii

Po drodze minęliśmy sklepy, które nie przetrwały pandemii lub są do likwidacji. Żal patrzeć... Sklepy są zamknięte za cztery spusty, albo do wynajęcia lub do likwidacji. Każdy taki punkt to przeważnie kłopoty przedsiębiorców, którzy są najemcami tych lokali. Smutne historie...