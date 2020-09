SOR w Świeciu pod lupą Rzecznika Praw Pacjenta, po tym jak szpital odesłał seniora bez pomocy. 73-latek zmarł

Pan Edmund, mieszkaniec powiatu świeckiego źle się czuł. Rodzina zawiozła go do szpitala w Świeciu. Tutaj bez żadnej pomocy został odesłany "na własną rękę" do innej lecznicy. Po dojeździe do Bydgoszczy, staruszek zdążył tylko siąść na wózek. Na jakąkolwiek pomoc było już za późno...

W szpitalu w Świeciu nie wykonano dokumentacji medycznej

- Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdził w sposób jednoznaczny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości brak wytworzenia przez personel medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dokumentacji medycznej pana Edmunda, który zgłosił się by uzyskać niezbędną pomoc - o wnioskach z postępowania informuje Bartłomiej Chmielowiec.