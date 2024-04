Sezon rozpoczął się tragicznie – w Kujawsko-Pomorskiem utonął mężczyzna. Ratownicy apelują o rozwagę

Tragedia rozegrała się w sobotę 27 kwietnia ok. godz. 23 w toni Zalewu Koronowskiego na wysokości prawobrzeżnej Sokole – Kuźnicy. Mężczyzna znajdował się w wodzie i zniknął pod taflą jeziora - informował nas st. kpt. Karol Smarz , oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Zawsze trzeba się zabezpieczać

Pan Grzegorz dodaje, że nawet wytrawni pływacy (a w sezonie obserwuje się ich tu często) wyposażają się w takie bojki, dmuchane, w które można włożyć też dokumenty. Przede wszystkim zaś mogą uratować życie, gdy pływak osłabnie lub dozna skurczu mięśnia. Są jaskrawo pomarańczowe, a zatem widoczne z daleka. Na Zalewie Koronowskim ma to tę dodatkową zaletę, że mogą być na czas zauważone przez sternika motorówki.

- Te najszybsze łodzie motorowe rozwijają ogromne prędkości, a jeśli na pokładzie w najlepsze trwa zabawa – patrz drinki i ładne panienki – wtedy, śmiem twierdzić, sternik ma małe szanse na dostrzeżenie nieoznakowanego pływaka. W ogóle odradzam spożywania alkoholu i innych środków odurzających na wodzie, bo to nie tylko zabronione przepisami, ale przede wszystkim często kończy się bardzo źle – dodaje Grzegorz Rajewski.

Ratownicy czekają na sezon

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) dopiero przygotowuje się do tegorocznego sezonu, co nie oznacza, że nie pełni dyżurów. Te są pełnione przez cały rok, 24 godziny na dobę w Wojewódzkim Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy.

W razie zagrożenie centrum kieruje do akcji terenowe, najbliższe jednostki WOPR i koordynuje działania z innymi służbami – strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym i policją.

Będzie można nieźle zarobić

WOPR zachęta też do podjęcia w tym sezonie (od 21.06.2024 do 31.08 w godz. od 10.00 do 18.00) pracy na kąpieliskach: w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Borównie (pierwsze kąpielisko śródlądowe wyróżnione „Błękitną Flagą”), w Wąsoszu, Pieczyskach oraz pracę całoroczną na pływalni "Cukrowni Żnin".