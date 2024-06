Społeczna odpowiedzialność w ostatecznej kalkulacji to opłacalny biznes. Przyciągnie nowych klientów - rozmawiamy z Łukaszem Glińskim

Społeczna odpowiedzialność w biznesie powoduje, że otoczenie zaczyna bardziej szanować taką firmę, poprawia się jej wizerunek. To skuteczny marketing, okazja na promocję produktów i usług - rozmowa z Łukaszem Glińskim, prezesem związku Pracodawcy Pomorza i Kujaw.

Związek Pracodawcy Pomorza i Kujaw od lat jest partnerem Złotej Setki Pomorza i Kujaw, biorą w niej udział m.in. firmy należące do Państwa organizacji. Wspólnie promujemy przedsiębiorców i przedsiębiorczość. Promocja lokalnego biznesu jest bardzo ważna, a jaką rolę pełni związek w obronie interesów przedsiębiorców, których zrzesza ponad 200?

Oprócz naszej działalności związanej z doradzaniem członkom PPiK w zakresie m.in. dotacji unijnych czy organizacji szkoleń, reprezentujemy naszych członków na zewnątrz. W pojedynkę trudno się przebić, gdy pojawiają się problemy, a jako organizacja jesteśmy zapraszani na obrady Sejmiku Województwa Kujawko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, prowadzimy szeroko pojęty dialog społeczny. Należymy do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, a na takim etapie nasi przedstawiciele uczestniczą w rozmowach na najwyższym szczeblu z ministrami resortów związanych z gospodarką, biorą udział w komitetach monitorujących. Sygnalizujemy potrzeby głosy przedsiębiorców w ważnych dla sprawach. I te głosy się liczą!

Jedną z najważniejszych kategorii Złotej Setki jest Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Tutaj nie analizujemy wyników finansowych, a pokazujemy, jak firma potrafi dzielić się zyskami z innymi. Jaki, według Pana, powinien być lider społecznej odpowiedzialności?

To pojęcie często budzi kontrowersje, bo przecież firma powinna być od tego, żeby mocno trzymać się rynku i zarabiać, a nie rozdawać pieniądze. Jednak społeczna odpowiedzialność powoduje, że otoczenie zaczyna ją bardziej szanować, poprawia się jej wizerunek. To skuteczny marketing, okazja na promocję produktów i usług.

Chce Pan powiedzieć, że w ostatecznej kalkulacji społeczna odpowiedzialność się opłaca, bo zwiększa zyski?

Zdecydowanie, bo zawsze znajdą się nowi klienci, którzy dzięki większej rozpoznawalności przedsiębiorstwa, zdecydują się w nim kupować. Wzrośnie wartość marki. Taka firma nie będzie także miała problemów kadrowych, skoro umie zagospodarować przestrzeń poza pracą, uczestnicząc w ważnych dla lokalnych społeczności inicjatywach, żyjąc sprawami zwykłych ludzi, wspierając różne aktywności prezydentów miast, burmistrzów, wójtów.

Jako właściciel Fabryki Lloyda w Bydgoszczy otrzymał Pan w Złotej Setce wyróżnienie dziennikarzy „Gazety Pomorskiej” a w ubiegłym roku zdobył w niej tytuł Ambasadora Kultury. W Fabryce dużo się działo. Niestety, pożar pokrzyżował wszystko... Czy planuje pan powrót do kultury lokalnej?

To była dla mnie bardzo miła niespodzianka, że dziennikarze „Pomorskiej” docenili moją pracę dla kultury, a działać w tej branży wcale nie jest łatwo. Jednak ten pożar… Cóż, powiem tak, my nie zaprzestaliśmy organizacji imprez, one się odbywają tylko w innych lokalizacjach, choć koszty są wtedy wyższe. Chcemy pracować jak kiedyś, ale na razie mamy związane ręce, ponieważ trwa śledztwo dotyczące Fabryki Lloyda, co opóźnia różne formalności umożliwiające nam powrót na rynek. Jednak cierpliwie czekamy! Tego lata mamy bogatą ofertę blisko 20 koncertów plenerowych i wielu imprez dla mieszkańców na terenie obok obiektu.

Złota Setka Pomorza i Kujaw to jedyny ranking w województwie pokazujący dokonania firm, okazja do wymiany doświadczeń i kuluarowych rozmów. W jaki sposób zachęciłby pan przedsiębiorców do udziału w nim?

Dla mnie Złota Setka to najważniejsze wyróżnienie gospodarcze w naszym regionie. Na pewno warto wziąć udział w celach marketingowych, bo to świetna promocja! Opłaci się także, żeby poznać osiągnięcia innych i skorzystać z ich doświadczenia. Na plus wyjdzie też poddanie się ocenie. Gdzie, jak gdzie, ale na Złotej Setce Pomorza i Kujaw „Gazety Pomorskiej” warto się pokazać.

