Spór o drogę w gminie Sępólno. Sołtys Włościborza: - Radny Dolny kłamie!

Obecny na sali obrad sołtys Włościborza Antoni Barłóg zniecierpliwiony zabrał w tej sprawie głos. Wyjaśnił, że owszem, była mowa o tej drodze, lecz nie gotowym remoncie, a opracowaniu dokumentacji projektowej drogi relacji Trzciany – Włościbórek – Włościbórz.

- Na zebraniu wiejskim padły słowa, że będzie przygotowany projekt na budowę tej drogi i sołectwo przeznaczyło drobne pieniądze na projekt. Będzie on kosztował około 150 tysięcy złotych i w tej chwili jest to na etapie szukania wykonawcy. Nieprawdą jest, że w tym roku będzie budowa tej drogi. Pan Dolny kolejny raz kłamie! Po prostu kłamie. Nie mówi tego, o czym się rozmawia na zebraniu, tylko ma swoje „widzimisię” i mówi to, co chce. Wprowadza radnych w błąd – oznajmił bez ogródek sołtys.