Spór o Kanał Trynka w Grudziądzu. Czy Wody Polskie będą nadal utrzymywały ciek czy miasto?

Sprawa wybuchła po tym jak latem był problem z uprzątnięciem Trynki na odcinku biegnącym wzdłuż grudziądzkiej Starówki od Curie - Skłodowskiej do basenu w Tarpnie. Śmieci zalegały, od temperatury unosił się fetor, kaczki nie miały jak pływać. Media wielokrotnie monitowały o uporządkowanie Kanału. Dopiero na początku września Wody Polskie zajęły się pracami. Po ich wykonaniu dyrektor gdańskiego oddziału Wód Polskich zwołał konferencję prasową w Grudziądzu podczas której jednoznacznie stwierdził że, Kanał Trynka to "urządzenie miejskie, dlatego nie my powinniśmy o nie dbać i nie będziemy".

Wody Polskie: Porozumienie nie zostało wypowiedziane

Sprawdziliśmy co się dzieje w tej sprawie po dwóch miesiącach. I... Z informacji uzyskanych 17 listopada od Bogusława Pinkiewicza, rzecznika prasowego Wód Polskich w Gdańsku , wynika że porozumienie nie zostało wypowiedziane . - Traktujemy je jako obowiązujące - mówi Bogusław Pinkiewicz. - Nie mieliśmy żadnych negatywnych sygnałów ze strony miasta, nikt już nie mówi, że to wyłącznie nasza sprawa.

To co zrobią Wody Polskie w przyszłym roku, okaże się gdy Kanał będzie wymagał oczyszczenia.

Miasto nie odżegnuje się od oczyszczania Trynki, ale twierdzi że trzeba zawrzeć w tym zakresie porozumienie z Wodami Polskimi

Z kolei jak poinformował Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza do Wód Polskich zostało wysłane pismo, w którym miasto kategorycznie stwierdza, że to Wody Polskie są właścicielem i zarządcą Kanału Trynka. - Wynika to wprost ze znowelizowanych w 2018 roku przepisów prawa wodnego, że takie cieki jak Trynka leżą we władaniu Wód Polskich - mówi Karol Piernicki. - Jeśli chodzi o porozumienie, to póki co nie zostało nam wypowiedziane i żadnych opłat za wykonywane dotąd prace nie naliczono.

Rzecznik Piernicki podkreśla jednocześnie, że miasto stoi na stanowisku, że może wykonywać prace utrzymaniowe na Trynce ale w tym zakresie musiałoby zostać wypracowane nowe porozumienie z Wodami Polskimi, aby zostały określone jasne zasady.