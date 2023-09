- Kanał Trynka to "ściek" - alarmuje poseł Szymański z Grudziądza. Wody Polskie wreszcie rozpoczęły czyszczenie

Poseł podnosi tożsame argumenty, które wcześniej przytaczali na naszych łamach grudziądzanie.

- Kanał Trynka wygląda jak ściek. Nie boję użyć się tego słowa. Sam Mikołaj Kopernik, który projektował ten kanał mógłby się teraz go powstydzić i czułby się zażenowany. Wygląda tragicznie: jest zarośnięty, pływają różne śmieci, plastiki. Woda nie może swobodnie płynąć. Do tego jest smród! Są wysokie temperatury, roślinność gnije. Jest fetor - wylicza poseł Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej.

Jak zauważa poseł Szymański, sytuacja powtarza się od lat. - Samorząd interweniuje u zarządcy - Wód Polskich - ale nic się nie dzieje - dodaje poseł KO z Grudziądza. - A to właśnie do dbania o takie akweny zostały powołane w 2018 roku Wody Polskie. To ogromny moloch, który odebrał kompetencje rejonowi, samorządom by samemu zarządzać każdymi ciekami w Polsce. I jak sobie radzi? Wszyscy widzimy.