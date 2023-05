Sprawa Starego Rynku w Bydgoszczy trafiła do prokuratury w Słupsku. Chodzi o domniemane nieprawidłowości przy realizacji inwestycji

Postępowanie trafiło do słupskiej prokuratury po tym, jak zostało tam skierowane przez Prokuraturę Krajową. W styczniu zawiadomienie w sprawie podejrzenia domniemanych nieprawidłowości przy realizacji inwestycji złożyli bydgoscy radni PiS-u. Chodzi o plamy na płycie rynku.

- Nasza prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie dotyczącej przebudowy Starego Rynku w Bydgoszczy - mówi prok. Dariusz Iwanowicz, zastępujący rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Sprawa trafiła do pomorskiej jednostki z Prokuratury Krajowej, do której z kolei zwrócili się radni klubu Prawa i Sprawiedliwości z bydgoskiej Rady Miasta. Miało to miejsce w styczniu 2023 roku.

O postępowaniu poinformował najpierw Jarosław Wenderlich, szef klubu radnych PiS w Bydgoszczy. Chodzi o sprawę plam na płycie rynku. Przebudowa zakończyła się w 2019 roku. Prace wykonano z wykorzystaniem płyt zamówionych od chińskiego dostawcy. Na powierzchni pojawiły się zacieki i przebarwienia, których mimo wielokrotnych prób nie można usunąć. W 2021 roku, między innymi tę inwestycję, sprawdzała Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie wskazano, że doszło do błędów, a - jak czytamy - "przyczynić mogła się do tego niedostateczna weryfikacja przez ZDMiKP cech materiałów kamiennych, oparta wyłącznie na analizie ich wyglądu zewnętrznego oraz dokumentów przedkładanych przez wykonawcę, choć ZDMiKP miał zagwarantowaną możliwość przeprowadzenia własnych badań laboratoryjnych. Znaczne różnice w badaniach gęstości objętości oraz nasiąkliwości mogły świadczyć, że w 2011 roku (z tego okresu wykonawca przedstawił dokumenty) badano całkowicie inny materiał, niż w 2018 roku. W toku kontroli ZDMiKP nie przedłożył badań petrograficznych dla materiałów kamiennych, które były obowiązkowe dla wszystkich materiałów kamiennych użytych do wykonania zadania.

W odpowiedzi na zarzuty NIK Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, jasno stwierdził: - Kompleksowy nadzór nad realizacją zadania pełnił Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Nadzór ten było odpowiedni i wystarczający. Po przeprowadzonej kontroli ze strony Najwyższej Izby Kontroli zostały przeprowadzone kolejne kontrole szczegółowe. (...) Kontrole te do tej pory nie wykazały żadnych nieprawidłowości i uchybień.

Postępowania w sądzie

Przy liczącej 15 mln zł inwestycji ZDMiKP naliczył wykonawcy - firmie Betpol - kary. Wylicza je Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP, który nadzorował inwestycję. To: zwłoka w dostarczeniu do akceptacji Programu Zapewnienia Jakości – (kara w wysokości 500,00 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia 14.06.2018 r. do dnia 25.06.2018 r.), zwłoka w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (500,00 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki), zwłoka w dostarczeniu do akceptacji BIOZ (500,00 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki).

- Łączna wysokość kar wyniosła 18.000 zł. Od kar odwołał się Betpol, wnosząc w dniu 14.07.2021 sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dniu 29.10.2021 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał wyrok, w którym to zasądził od pozwanego na rzecz powoda (ZDMiKP) kwotę 1500 zł z odsetkami ustawowymi. Oddalił powództwo w pozostałej części. Zasądził od powoda (ZDMiKP) na rzecz pozwanego (BETPOL) kwotę 2.934,98 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami - informował Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Miasto odwołało się od tej decyzji sądu.

