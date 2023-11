Sprzątanie domu na zamówienie przed świętami Bożego Narodzenia 2023. Ile kosztuje w tym roku? [29.11.2023 r.]

Walka z kurzem i czasem

Jeśli klient chce zlecić umycie okien, musi wziąć pod uwagę niestandardowy cennik, np. za pojedyncze dwuskrzydłowe okno zapłaci 30 zł, a gdy jest okno balkonowe, to chociażby 70 zł. Można zlecić wypranie z wyprasowaniem firan i zasłon. Za przygotowanie firany przykładowo na okno kuchenne zapłacimy jakieś 25 zł, ale jeśli to okna w salonie, cena może wynieść nawet ponad 65 zł.

Niektórzy, oferujący usługi sprzątania, liczą sobie za całość doprowadzonej do porządku powierzchni czy przestrzeni. I tak: za posprzątanie dwupokojowego, 40-metrowego mieszkania (zajmie cztery godziny) osoba prywatna weźmie około 150 zł na rękę. Gdy do posprzątania będzie 150-metrowy dom, jego właścicielom do zapłaty przyjdzie 500 zł. Promocje się zdarzają: jak rodzina zamówi wizytę sprzątacza w tygodniu przed Wigilią, to on jeszcze choinkę swoim chlebodawcom gratis udekoruje, pod warunkiem, że zostawią mu kartony z bombkami.