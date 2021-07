Sprzedawcy z Kujaw i Pomorza, którzy nie wydają paragonów fiskalnych, naprawdę mają się czego bać!

Tajemnicą poliszynela, jak gastronomia próbuje wystawić skarbówkę wydając "paragony kelnerskie". To kawałek kartki z podanymi skrótowo i niezrozumiale pozycjami, a na końcu cena. Nagłówek brzmi: "rachunek dla konsumenta". Jak wiadomo, chodzi to, by ominąć płacenie podatków. W praktyce wygląda to tak, że wartość podatku VAT z reguły i tak jest pobierana od konsumenta. To on ostatecznie płaci podatek w cenie towaru lub usługi, jednak te pieniądze nie trafiają do budżetu, a do kieszeni sprzedawcy.